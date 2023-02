Superenalotto, il precedente nel 2008: 33 milioni ad Ospedaletto

Quindici anni dopo l’Irpinia al centro di una vincita milionaria al Superenalotto. Le sei quote da 5 euro centrate alla ricevitoria del Bar Paradiso di Atripalda. Era il gennaio 2008 quando con una combinazione vincente fu centrato un 6 da 33 milioni e mezzo a Ospedaletto d’Alpinolo. La schedina vincente era stata giocata in una tabaccheria: un sistema a trenta quote giocato piu’ volte. La vincita esattamente ammontava a 33 milioni 588.491 euro.