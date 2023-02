Superenalotto, centrato il 6 da record: pioggia di milioni anche in Irpinia

La notte del Jackpot dai record al SuperEnalotto, il sei centrato stasera da 371 milioni di euro bacia l’Irpinia. Ben sei delle novanta quote da circa 4 milioni di euro sono state infatti vendute ad Atripalda. Ancora una volta la Dea Bendata passa alla ricevitoria del Bar Paradiso dove sono state vendute sei quote del sistema ciascuna da 4 milioni di euro. Alla ricevitoria irpina il maggior numero di quote vendute. La combinazione vincente al concorso SuperEnalotto – SuperStar numero 20 di oggi è stata: 1, 38, 47, 52, 56, 66 con Jolly 72 e SuperStar 23. Il sei si è aggiudicato 371.133.424,51 euro. “La vincita con punti ‘6’ da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie a un sistema a caratura, giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal” fa sapere una nota Sisal sul SuperEnalotto. “Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori”, si sottolinea.

