Superenalotto, titolare bar Atripalda: “Non conosco i vincitori”

Dopo una lunga attesa è stato centrato il ‘6’ dei record al SuperEnalotto (371 milioni di euro) grazie alla Bacheca dei Sistemi di Sisal.

“Abbiamo da poco appreso la notizia che ben sei delle 90 quote vincenti della Bacheca dei Sistemi sono state acquistate presso la nostra attività”. E’ quanto ha dichiarato ad Agimeg Armando Coppola, titolare del bar “Il Paradiso delle Stelle” di Atripalda, in provincia di Avellino.

“Il nostro bar è situato in una strada di passaggio quindi l’affluenza dei clienti è molto alta. Le quote di questa giocata, dal prezzo di 5 euro l’una, sono tra le più acquistate dagli utenti, infatti ne vendiamo mediamente un centinaio al giorno e quindi, in tutta onestà, non ho la minima idea di chi possano essere i fortunati giocatori che si sono aggiudicati i 4,2 milioni di euro a testa”.

“La nostra attività è molto fortunata al SuperEnalotto perché non è la prima volta che, attraverso la Bacheca dei Sistemi, viene centrato il ‘6’.

Circa 5-6 anni fa abbiamo venduto due quote che si sono rivelate vincenti e hanno regalato la bellezza di 1,1 milioni di euro. Ovviamente, il jackpot odierno fa più scalpore perché si trattava del montepremi più alto al mondo”.