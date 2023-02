Femminicidio Ylenia, il pm chiede l’ergastolo

PAGO VALLO LAURO- Ergastolo con due mesi di isolamento diurno. E’ la richiesta che al termine di una requisitoria durata circa tre ore ha avanzato ai magistrati della Terza Sezione della Corte di Assise di Napoli il pm della Procura di Nola Patrizia Mucciacito nei confronti di Andrea Napolitano, 40 anni di San Paolo Belsito, accusato dell’omicidio di Ylenia Lombardo, la ragazza originaria di Pago Vallo Lauro massacrata a calci e pugni nel basso dove viveva nel comune nolano il 5 maggio del 2021. Un femminicidio nato dal rifiuto della vittima di instaurare una relazione con il quarantenne. Contestate all’imputato anche le aggravanti dei futili e abietti motivi. Oltre anche all’accusa di distruzione del cadavere e di incendio doloso con l’aggravante di aver provocato l’incendio ad un edificio abitato. L’uomo aveva infatti adagiato sul corpo della ragazza, come ha ricordato nella sua lunga ricostruzione dei fatti il pm Mucciaccito (che ha seguito l’istruttoria dibattimentale) aveva coperto il corpo della vittima, supino nella cucina del basso di Via Ferdinando Scala una valigia e della carta dandogli fuoco. Il corpo della giovane mamma non fu completamente carbonizzato solo grazie all’intervento dei vicini di casa, che lo trascinarono all’esterno. Nella stessa udienza hanno discusso per circa un’ora anche i legali della Parte civile (i familiari di Ylenia) gli avvocati Francescantonio Maffettone e Umberto Nappi. In particolare hanno puntato, anche alla luce della articolata e lunga requisitoria del pm, sul profilo della capacità di intendere del presunto assassino di Ylenia. Quella della condizione psichica del quarantenne e’ stata oggetto non solo di un incidente probatorio nel corso delle indagini ma anche di una perizia che ha concluso per la sua capacità di essere processato. Nella prossima udienza, quella fissata per il 20 marzo, ci sarà la discussione dell’altro legale di parte civile, l avvocato Antonio Mercogliano e della difesa, l’avvocato Sabato Saviano e la sentenza di primo grado.