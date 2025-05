Supercoppa Serie C: black out al Partenio-Lombardi durante il match

Blackout intorno al 40’ del primo tempo allo Stadio Partenio-Lombardi durante il match di Supercoppa Serie C contro il Padova Calcio. Spenti riflettori e tabelloni luminosi per diversi minuti. Tuttavia, la gara non ha subito interruzioni, con un punteggio di 0-1 per la squadra veneta. La situazione sta gradualmente tornando alla normalità.