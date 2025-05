Nomina Graziano, “Per Grottaminarda 2027”: “Atto di matrice trasformistica”

“Ieri il Sindaco di Grottaminarda ha firmato il decreto con il quale la Consigliera Marisa Graziano, eletta nella lista di opposizione, è stata nominata assessora della Giunta Spera. Trasformismo e conservazione del potere sono le parole d’ordine che si pongono alla base di tale atto. Si tratta di un atto di matrice chiaramente trasformistica; basato su un misero baratto: assessorato ed indennità alla Consigliera Graziano, sopravvivenza politica per il Sindaco Spera, la cui maggioranza è gravemente in crisi. È un atto politico posto in essere chiaramente contro la volontà degli elettori, che avevano assegnato alla Consigliera Graziano il compito di opporsi a Spera e non di appoggiarlo e salvarlo. Si tratta di un atto che attesta definitivamente il fallimento del progetto politico de La Rinascita, che non esiste più. La maggioranza del Sindaco Spera ha completamente perso ogni credibilità. Spera, Grillo e Pascucci accolgono oggi in maggioranza, come assessora, la Consigliera Graziano, che tre anni fa ripudiarono con violenza, sfiduciando il Sindaco Angelo Cobino. Vecchi compagni di viaggio si ritrovano a recitare la parte di sempre (l’unica che sono capaci di interpretare): quella basata sull’asservimento e sulla corruzione della funzione pubblica ai propri interessi economici, personali, professionali e familiari.

In tutto questo gli unici a pagare sono i cittadini di Grottaminarda che continuano a fare i conti con un paese sporco, disorganizzato, privo di servizi pubblici moderni ed efficienti, senza un autentico progetto di sviluppo. In questi anni avremmo dovuto correre spediti verso il futuro ma ripiombiamo ad ogni piè sospinto nel passato più buio e l’atto di ieri ne è l’ennesima prova. Da ieri sera, tuttavia, si apre una fase politica nuova: tutto è più chiaro. Il vecchio si ricompone, avendo a cuore unicamente la sopravvivenza e conservazione del proprio sterile e improduttivo potere, totalmente incurante dei reali bisogni della Comunità grottese. A noi, invece, il compito di costruire una nuova prospettiva di sviluppo fondata sulla coerenza, sulla correttezza, sulla trasparenza, sulla fiducia, sulla partecipazione e sul rispetto degli elettori e dei cittadini di Grottaminarda”.

Così in una nota Vincenzo Barrasso, a nome del Gruppo “Per Grottaminarda 2027” del Consiglio comunale.