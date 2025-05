Il premio “Giovanni Paolo II” all’Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia

L’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia è stato insignito a Roma, all’Accademia dell’Arte sanitaria, del premio Giovanni Paolo II. Il Premio è una manifestazione annuale di particolare importanza nazionale e internazionale in ricordo e in onore al “Santo” Pontefice che vede premiati i personaggi del mondo della Chiesa, delle Istituzioni, della Politica, della Cultura, delle Professioni e dell’Arte, che si avvalgono dell’insegnamento o dell’ispirazione di San Giovanni Paolo II° e contribuiscono alla promozione della sua eredità nella Chiesa e nel mondo, promuovendo la pratica della dottrina sociale della Chiesa, specialmente quella insegnata dai Papi, in particolare da San Giovanni Paolo II°, oltre ai valori non negoziabili quali quelli della vita, della giustizia e della pace.

Tra gli insigniti più prestigiosi delle passate edizioni si ricorda Papa Benedetto XVI° il 28 marzo del 2007 e Papa Francesco il 18 ottobre del 2018 in Città del Vaticano durante udienze personali con i Santi Pontefici e poi: l’attore Carlo Croccolo (2005); gli olimpionici Giuseppe e Carmine Abbagnale (2005); i soprani Katia Ricciarelli e Cecilia Gasdia (2007); Sen. Giulio Andreotti (2008); S.E.R. Card. Raffaele Martino (2008); S.E.R. Card. Ersilio Tonini e S.E.R. Card. Crescenzio Sepe (2009); S.E.R. Card. Agostino Vallini (2010); i cantanti Angela Luce (2011) e Nino Buonocore.