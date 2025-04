La prima gara della 25esima Supercoppa di Serie C per l’U.S. Avellino si disputerà in casa, allo Stadio Partenio-Lombardi, sabato 3 maggio, in orario in via di definizione. A sfidare i biancoverdi, il Calcio Padova, uscito vittorioso dal Girone A.

Nella serata di sabato, dovrebbe avvenire anche la consegna del trofeo per i lupi.