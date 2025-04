Avellino-Brindisi: al via le prevendite per il primo match dei Play-In

La S.S Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita per il match in programma mercoledì 1 maggio alle 21.00 contro la Valtur Brindisi, incontro valido per il primo turno di play-in del campionato di Serie A2 OldWildWest. I ticket potranno essere acquistati su www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali e presso la biglietteria del Pala Del Mauro. La società precisa che gli abbonati alla stagione agonistica 2024/2025 potranno confermare il proprio posto a sedere acquistando il biglietto del match entro la giornata di martedì. Da mercoledì non varrà più il diritto di conferma e l’agevolazione sul prezzo d’acquisto dei tagliandi.