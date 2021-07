Attualità In Evidenza Summonte, workshop di chiusura del progetto “G.E.N.T.E. dell’Irpinia” : giovani esperti nel territorio per l’empowerment dell’Irpinia 2 Luglio 2021

Sabato 3 Luglio a partire dalle 11 l’Associazione “Nuova Dimensione” organizza a Summonte, presso il Centro Congressi “A. De Simone”, un workshop di presentazione del suo progetto “G.E.N.T.E. dell’Iirpinia – giovani esperti nel territorio per l’empowerment dell’Irpinia”, finanziato al 70% dalla Regione Campania.

Il progetto è stato, infatti, proposto dall’Associazione “Nuova Dimensione”, in partenariato con la Pro Loco “Compsa” di Conza della Campania (AV) e con l’Associazione “Info Irpinia”, e con la collaborazione del Comune di Mercogliano e dell’Istituto Comprensivo “G. Dorso” di Mercogliano, in risposta all’Avviso Pubblico regionale “Finanziamento di Iniziative e Progetti di rilevanza regionale presentati da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei rispettivi registri

regionali” edizione 2019.

Il progetto si è dimostrato particolarmente valido e meritorio, tanto da essersi classificato primo nella graduatoria su 76 progetti finanziati dalla Regione Campania e 215 progetti presentati. Esso è stato presentato nella stessa location il 25 Luglio 2020 con un workshop d’apertura che ha visto intervenire numerose autorità di livello regionale e nazionale.

Nonostante le difficoltà dovute al covid-19, l’Associazione “Nuova Dimensione” APS, capofila del progetto, è riuscita a rispettare il crono-programma e a portare a termine tutte le attività previste, chiudendo brillantemente in 12 mesi il percorso intrapreso attraverso la declinazione delle competenze e delle best practices di tre associazioni che sull’ampio territorio irpino stanno facendo la differenza con le loro iniziative, sempre pronte a coniugare cultura e turismo.

L’obiettivo strategico progettuale è consistito nel favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani talenti interessati ai temi dell’incoming turistico, sostenuti da un percorso di orientamento, comunicazione orientativa e consulenza orientativa.

I destinatari sono stati 20 giovani under 28, prioritariamente giovani Neet, residenti nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero l’ambito A02, e, precisamente, nei comuni di Contrada, Forino, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala e Summonte. Ma si è data, attraverso l’opzione dei posti di riserva, anche ad altri giovani interessati.

L’ambito territoriale individuato, tipicamente definito come “area interna”, vede due settori strategici in grande affanno: il lavoro dei giovani under 28, in particolare dei Neet, e il turismo, in particolare destagionalizzato. L’idea di fondo è che solo investendo nel patrimonio umano, in termini di formazione e sensibilizzazione, sarà possibile concretizzare strategie territoriali di sviluppo economico che contribuiranno alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, altrimenti destinato allo sgretolamento.

Si è cercato di dare ai giovani dell’Ambito Territoriale Sociale A02 gli strumenti per credere che anche in questo territorio il turismo può esserci e può essere fonte di lavoro se si impara a costruire un’offerta che punta sulla destagionalizzazione e tematizzazione degli eventi.

L’Associazione “Nuova Dimensione” APS ed i suoi partner progettuali si ritengono pienamente soddisfatti per aver raggiunto gli obiettivi dell’ambizioso progetto, tanto da riproporlo a breve in una seconda edizione che interesserà questa volta l’Ambito Territoriale Sociale A05.