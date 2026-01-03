Summonte, il 6 gennaio “arriva la Befana” con musica e teatro

Il Comune di Summonte, in collaborazione con la Pro Loco Submontis, è lieto di invitare la cittadinanza e i visitatori alla tradizionale festa della Befana, che si terrà martedì 6 gennaio 2026 a partire dalle ore 18.00 presso il Centro Congressi “Don Alberto De Simone” in Via Piana.

L’evento offrirà un pomeriggio di festa e tradizione per tutta la famiglia. La serata prevede un programma ricco e coinvolgente: i bambini di Summonte si esibiranno in uno spettacolo musicale, mentre il Duo BassaVoce intratterrà il pubblico con musica dal vivo. Non mancherà il Teatro dei Burattini e, come da tradizione, la Befana distribuirà una calza a tutti i piccoli partecipanti.

Un momento particolarmente significativo sarà la consegna del riconoscimento “Radici di Summonte”, che quest’anno sarà conferito alle due persone più anziane del paese, celebrando la loro saggezza e il loro essere testimoni viventi della storia e delle tradizioni della comunità summontese.