Avellino si prepara a dare l’ultimo saluto a Christian: lunedì funerali al Duomo

AVELLINO – Avellino si prepara a dare l’ultimo saluto a Christian Aufiero, il trentunenne di Rione Mazzini, deceduto in un tragico incidente stradale in provincia di Gorizia prima di Natale, lo scorso 16 dicembre 2025, dove viveva e lavorava da tempo come operaio. Dopo l’attesa legata alle procedure giudiziarie, è arrivato il nulla osta per il rientro della salma e ora la comunità può finalmente accompagnarlo nell’ultimo saluto. Christian lascia il padre Ermanno, la madre Alessandra Esposito, il fratello gemello Alex, il fratello Renzo, i nonni, gli zii e tutti i familiari, ai quali in queste ore stanno giungendo numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza. Le esequie si svolgeranno lunedì alle 10 al Duomo di Avellino.