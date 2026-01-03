Piove sul loculo di Nunziante, vittima innocente della camorra: l’impegno del sindaco

TAURANO- Nella mattinata di Natale un video sulla pagina social di un suo familiare mostrava come piovesse sul loculo dove e’ sepolto Nunziante Scibelli, vittima innocente della camorra, nel cimitero di Taurano e molto probabilmente anche su altri loculi, per cui però non abbiamo riscontro. Una brutta scena. Il pensiero a chi ha dovuto perdere la vita per mano della camorra, senza poter vedere nascere la sua bambina, che anche nel riposo eterno deve subire questa condizione. Le parole del fratello e una segnalazione che era stata inviata al Comune di Taurano da qualche tempo. Siamo convinti che, senza voler assolutamente fare moralismo o polemiche, anche il luogo dove riposa Nunziante non dia lustro e consenta alle future generazioni di conoscere i danni e i lutti innocenti di cui si e’ macchiata la criminalita’ organizzata in Irpinia. Ma qui la criminalita’ c’entra relativamente. Nunziante Scibelli meritava una tomba che facesse ricordare per sempre come la ferocia criminale può interessare tutti. Nessuno ci ha pensato, ma non è mai troppo tardi per farlo. Basterebbe poco. Innanzitutto la volontà. Intanto, questa problematica dell’infiltrazione di acqua nella stecca di loculi dove riposa in eterno il giovane padre e’ un caso che dovrà risolvere il Comune di Taurano. E noi abbiamo chiesto al sindaco Michele Buonfiglio come stesse la questione. I problemi degli enti sono noti, anche il fatto che si tratti di un’amministrazione insediata da appena un anno. Abbiamo strappato un impegno al primo cittadino, che aveva già nella sua agenda la vicenda del Cimitero ed in particolare anche le segnalazioni relative al loculo del compianto concittadino. “Per il loculo in questione fu predisposto un intervento tempo fa , ma evidentemente il problema persiste. É stata comunque avvisata l’impresa che sta facendo lavori di ristrutturazione al cimitero la quale impresa ci ha assicurato un intervento tempestivo. Proprio domani mattina (questa mattina per chi legge ndr) mi dovrei vedere con l’impresa e fare un punto della situazione”. Siamo sicuri che ci sarà l’intervento, intanto però vigileremo che avvenga. Questa potrebbe essere l’occasione per trovare un posto più simbolico per il riposo eterno e anche la memoria eterna di una vittima innocente come Nunziante, per anni dimenticata. Aerre