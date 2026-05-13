Summer Fest, Preziosi, Giordano e Iandolo nella lista testi della Procura di Avellino

AVELLINO- Nella lista testi della Procura della Repubblica di Avellino per il processo demonimato “Summer Fest” ci sono anche i tre ex consiglieri comunali che avevano denunciato anomalie nella gestione dell’evento, ovvero i consiglieri comunali Costantino Preziosi, Nicola Giordano e Francesco Iandolo, che erano stati ascoltati come testimoni in Procura nell’ambito delle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dell’aliquota di Pg delle Fiamme Gialle sul “Summer Fest” , il concertone dell’ estate 2023 in citta’ dove si erano esibiti Achille Lauro e Tananai. A processo ci sono l’ ex assessore Stefano Luongo, difeso dai penalisti Gaetano Aufiero e Stefano Vozella, che e’ accusato di falso ideologico commesso in concorso. L’ex assessore avrebbe di fatto concorso nella presunta falsità su cui si basa l’ipotesi accusatoria. Ovvero una presunta falsa determina generale, la 2528 relativa all’affidamento diretto alla East Side Srls. Un importo superiore alla soglia per cui puo’ essere affidato un servizio di prestazione artistica. False sarebbero anche le attestazioni relative alla gestione dell’evento (security, ospitalità luci, video, audio). Per la Procura la società era priva di documentata esperienza pregressa. Del resto è noto che la società aveva mutato il suo codice Ateco solo il 31 luglio 2023 – inserendo tra le attività anche le attività di supporto all’organizzazione di spettacoli musicali, manifestazioni artistiche, concerti. A processo per aver sottoscritto la determina anche il dirigente comunale Gianluigi Marotta, difeso dal penalista Giuseppe Saccone. Gli altri tre imputati sono difesi dagli avvocati Pasquale Giovanelli, Antonio Iannaccone e Francesco Castellano. Proprio per quest’ultima, dopo l’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio avanzata dal suo difensore, il giudice ha deciso uno stralcio e una nuova udienza preliminare. In aula si torna il 21 dicembre, quando ci sarà l’ammissione della lista testi.