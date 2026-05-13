ACS, Pizza: “Bene la proroga tecnica, ora soluzione stabile per salvare i posti di lavoro”

Si riporta la nota del candidato a sindaco del campo largo, Nello Pizza, sulla questione ACS:

Ringrazio la Commissaria straordinaria del Comune, Giuliana Perrotta, per aver concesso la proroga tecnica rispetto alla scadenza del contratto tra l’ente e l’Acs. ​È un passaggio fondamentale che avevo chiesto pubblicamente e a gran voce fin dal primo giorno di questa campagna elettorale. ​Con la scadenza originaria fissata al 30 giugno avevamo assolutamente bisogno di più tempo.

Adesso ci sono ampi margini per poter trovare una soluzione seria e calibrata.

So bene che la decisione della commissaria di mettere l’Acs in liquidazione era inevitabile, visto che le precedenti amministrazioni non hanno proceduto all’approvazione dei bilanci. Anche questo ostacolo, però, si potrà superare mantenendo in funzione Avellino Città Servizi e garantendo il posto di lavoro ai suoi 23 dipendenti.