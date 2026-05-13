Centinaia di vetture intestate a due “prestanome”: il caso era finito anche su Striscia la Notizia

AVELLINO- Una vera e propria associazione a delinquere dietro al mercato delle auto “fantasma”. Vetture che risultavano solo formalmente intestate a due società che si occupavano di vendita auto su internet ma di fatto messe in commercio dal gruppo operativo ad Avellino nel quartiere Quattrograna, che si occupava di individuare le auto e poi, successivamente alla intestazione fittizia metterle in commercio. Il “bacino” di acquirenti era quello destinato a soggetti che erano sprovvisti di documenti e, non si esclude, potevano anche utilizzare le vetture per azioni delittuose, prevalentemente reati predatori. Le indagini dei Carabinieri dell’aliquota di Polizia Giudiziaria della Procura di Avellino e della Compagnia di Avellino hanno accertato che i due titolari delle ditte individuali di vendita auto, che solo fittiziamente risultavano intestati delle vetture, avevano il primo 183 vetture intestate e il secondo 133 vetture. Il caso era finito anche su Striscia la Notizia, con un servizio di Luca Abete, che aveva fatto visita proprio ai presunti promotori del sodalizio sgominato dall’operazione scattata all’ alba. Tutto avvenuto nel marzo del 2024. Le accuse nei confronti di promotori e partecipi dell’associazione sono quelle di induzione in errore del pubblico ufficiale per molteplici intestazioni fittizie di autovetture finalizzate poi a commettere reati predatori e truffa aggravate alla Provncia e alla Regione. Come ricostruito dagli inquirenti, infatti, avendo attivato una partita Iva, una delle due ditte individuali con la fittizia intestazione di 18 autovetture, aveva ottenuto l’esenzione totale del pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA del passaggio di proprietà, in mancanza di partita Iva pari a 181 euro e nella riduzione delle marche da bollo per un totale di 80mila euro circa. L’esenzione del pagamento del bollo auto del 2023 per circa 8mila euro e quella del bollo auto relativa al 2024 per un totale di circa 36mila euro. Tutti gli indagati erano stati sottoposti ad interrogatorio preventivo. Ora potranno fare ricorso al Tribunale del Riesame.