Summer Fest: la città aspetta il resoconto delle spese sostenute dal Comune

Cresce l’attesa in città per conoscere, nel dettaglio, le spese sostenute dal Comune di Avellino per organizzare gli eventi estivi racchiusi all’interno del contenitore che è stato denominato “Avellino Summer Fest”. Il sindaco ha assicurato che presto sarà ufficialmente presentato il resoconto dei costi, molto probabilmente nel corso della prossima settimana, con una conferenza stampa.

Sarà anche un modo per rispondere alle critiche, spesso feroci, che sono state mosse all’amministrazione relativamente al budget. La cosa certa è che l’estate avellinese, quest’anno, è tornata ampiamente ai livelli pre-covid, con una serie di eventi che hanno calamitato anche l’attenzione da fuori città. Anche gli artisti che si sono esibiti, l’ultimo Dodi Battaglia ex Pooh, sono stati di indubbia qualità.

Gianluca Festa ovviamente risponde a modo suo: “Sorrido rispetto a ciò che dice l’opposizione consiliare, perché credo sia sotto gli occhi di tutti, anche dei detrattori, il grandissimo successo di una straordinaria estate.