La “nuova” Dogana di Avellino è pronta, ecco il progetto: maxi-gru pulisce all’interno

La “nuova” Dogana di Avellino è pronta, ecco il progetto: intanto una maxi-gru pulisce all’interno. Ulteriore accelerata, da parte dell’amministrazione targata Festa, per la rinascita del prestigioso monumento del centro storico del capoluogo che, come tutti ricorderanno, prese fuoco e andò distrutto a causa di un incendio che ormai risale quasi alla notte dei tempi, parliamo, infatti, del 1982.

Lo studio “Multari”, progettista del restyling – finanziato dalla Regione Campania con 3,5 milioni – avrebbe già consegnato il progetto, con tanto di plastici, della nuova Dogana. Ora si attende la presentazione ufficiale. Intanto, come detto, la gru che lavora nei pressi del monumento, ha rimosso alcune presenze in acciaio all’interno. Per farlo, si è aspettato la fine delle manifestazioni estive.