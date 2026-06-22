Summer Camp(er), ultime due tappe a Montoro e a Taurano

Ultimo week end di giugno per il tour itinerante “Summer Camp(er)” dell’Asl Avellino. Il 27 e 28 giugno i camper della salute fare tappa nei comuni di Montoro e Taurano, con l’obiettivo di intercettare una platea sempre più ampia di cittadini sul territorio provinciale, grazie alla collaborazione con i Comuni irpini.

I cittadini potranno accedere gratuitamente, con prenotazione, allo screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’Epatite C. Le attività di screening si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 secondo il seguente calendario:

Sabato 27 giugno – Montoro

Piazza Michele Pironti (frazione Piano)

Info e prenotazioni: tel. 0825 502206

Domenica 28 giugno – Taurano

Sede: Villa Comunale, Piazzale Giovanni Falcone

Info e prenotazioni: tel. 327 1590877

Durante le due giornate, i cittadini potranno accedere gratuitamente a una serie di screening cruciali per la tutela della salute:

Screening della mammella: Mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

Screening della cervice uterina: Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e HPV DNA Test per le donne dai 30 ai 64 anni

Screening del colon retto: rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

Screening dell’Epatite C (HCV): test gratuito per i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP)

Oltre alla prevenzione clinica, l’iniziativa darà spazio alla solidarietà. In entrambe le tappe sarà allestito un punto informativo dedicato alla donazione di organi e tessuti. Gli operatori saranno a disposizione per fornire chiarimenti e per raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini che desiderano sottoscriverla.