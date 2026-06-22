La morte del piccolo Christian, il sindaco: tragedia immane, proclameremo il lutto cittadino

MOSCHIANO- La tragedia del piccolo Christian ha lasciato sbigottito l’intero Vallo di Lauro e il paese dove viveva con i genitori e il fratellino, Moschiano. Il sindaco di Moschiano Sergio Pacia e’ giunto sul posto dopo l’incidente e ha già annunciato che proclamera’ il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto al bimbo. “Una tragedia immane, dove non ci sono parole e non possiamo fare altro che stare vicino ai familiari. Nel giorno dei funerali proclamaremo il lutto cittadino”.
Redazione Irpinia
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