“I privati? Il Comune di Avellino attende ancora soldi del Natale 2019”

Eventi per “promuovere” l’Irpinia, il sindaco di Avellino Gianluca Festa crede poco sull’apporto degli imprenditori locali. “Come Comune, stiamo ancora aspettando di incassare circa 50mila euro di sponsorizzazioni di alcuni privati per le manifestazioni natalizie del 2019…”. Una “partita”, dunque, molto difficile da giocare se il campo di gioco che si presenta è questo. Ma nessuno intende demordere.

Tra i progetti che i tre sindaci (Avellino, Atripalda e Mercogliano) stanno cercando di portare avanti in maniera comune c’è quello del parco urbano del Fenestrelle. Nel corso del convegno organizzato dal Coni, è stato chiesto a Festa dell’ex base Nato di Montevergine, visto che il c’era il convincimento (almeno fino a ieri) che fosse di proprietà del Comune di Avellino. Il sindaco del capoluogo ha spiegato che quell’area, invece, è ancora zona militare, ancora del Ministero e, dunque, ogni idea di poterci realizzare qualcosa di utile per la comunità irpina, svanisce, a meno che l’area in questione non venga acquistata da un ente locale. Cosa ovviamente impossibile.