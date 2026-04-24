Pullman Air, arrivano i vigilantes armati a bordo

Dalla prima settimana di maggio sarà attivo il servizio di vigilanza armata e controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus di AIR Campania.

L’annuncio del manager Anthony Acconcia è arrivato a margine del tavolo di coordinamento delle Forze di Polizia convocato dal Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, che fa seguito all’incontro del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato qualche settimana fa dal Prefetto di Avellino Rossana Riflesso.

La misura ha l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza a bordo dei mezzi dopo i sette episodi di aggressione ai danni del personale viaggiante registrati in questi primi mesi del 2026.

Il servizio sarà attivo in via sperimentale fino a sei mesi. Durante questo periodo l’azienda monitorerà gli effetti per valutarne l’efficacia. Al termine della fase sperimentale, l’eventuale prosecuzione del servizio in forma strutturale dipenderà dalle risorse che Governo e Regione renderanno disponibili, anche in relazione agli interventi di adeguamento del parco veicolare con l’installazione delle paratie per gli operatori, sistemi di videosorveglianza e dispositivi di emergenza (panic button).

I vigilantes saranno in servizio sulle linee più esposte, ma anche su quelle dove si registrano più irregolarità nei titoli di viaggio, spesso all’origine di tensioni.

Autisti e verificatori saranno affiancati da personale di vigilanza, che dovrà contribuire a prevenire comportamenti illeciti e situazioni di rischio.

«La sicurezza dei nostri dipendenti e dei cittadini è una priorità assoluta. Ringrazio il Prefetto di Caserta per la sensibilità dimostrata, il Questore e i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio e l’impegno assicurato in un’ottica di collaborazione. Dopo i gravi episodi registrati era doveroso intervenire con misure straordinarie per ristabilire un clima di serenità e rispetto a bordo dei nostri autobus», ha dichiarato l’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia.