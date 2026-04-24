Fiera di Venticano, un inizio con il botto

Oltre 5mila paganti nonostante il freddo che ha caratterizzato il primo giorno della Fiera Campionaria di Venticano. A far parlare della Fiera oggi ci hanno pensato gli oltre cento Agenti di Polizia Locale provenienti da tutta Italia per la giornata organizzata dalla International Police Association che, con i suoi 380mila iscritti in tutto il mondo, viene oggi classificata come la più importante organizzazione in tema di formazione per le forze di Polizia.

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“La straordinaria presenza di Agenti provenienti da tutta Italia – ha commentato il Presidente del Comitato Irpinia-Sanno dell’I.P.A., il Ten. Col. Michele Caponigro, è la dimostrazione di quanto oggi il tema dell’attività formativa in materia di Ambiente, Codice Rosso, Polizia Amministrativa e Codice della Strada sia attuale e fortemente richiesto dai funzionari e dagli Agenti di Polizia Locali in ambito nazionale.

Dopo i saluti Istituzionali del Sindaco di Venticano, Arturo Caprio, e del Presidente della Pro Loco Venticanese, Daniel Panella, molto apprezzati gli interventi dei relatori a cominciare dalla dott.ssa Annamaria Adinolfi della Sezione PG presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha relazionato sul delitto di femminicidio – Tecniche operative di intervento, Gaetano Alborino – funzionario della Polizia Metropolitana di Napoli sugli abbandoni e sui depositi incontrollati di rifiuti -, Giuseppe Vecchio – Comandante della Polizia Locale di Benevento sulle ultime novità relative al targhino monopattini elettrici – e Domenico Giannetta, – Dirigente Comandante della Polizia Locale di Sulmona, sulle manifestazioni ed eventi pubblici, Safety, Security e controlli operativi.