25 Aprile, Rifondazione Comunista Irpina chiama alla mobilitazione: appuntamento in Piazza Garibaldi

Si riporta la nota del Partito della Rifondazione Comunista irpino:

Il 25 Aprile torniamo a riempire le strade di Avellino in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Lo facciamo confermando le stesse parole dell’anno scorso perchè per noi diventa sempre più necessario riaffermare la lotta per la pace, la stessa per cui lottarono donne e uomini della resistenza 81 anni fa.

Nel 1945 eravamo in un mondo di guerra, di miseria e di distruzione causata dagli interessi e dalle ambizioni oppressive del fascismo e del nazismo. Chi prese le armi per combattere contro quelle minacce volle costruire un mondo di concordia, una nuova società basata sulla dignità, la giustizia sociale e i diritti.

Oggi quelle volontà le riaffermiamo perchè “Pace” e “resistenza” non sono parole astratte, non sono parole banali o fini a sè stesse. La lotta per la Pace e il coraggio di esercitare resistenza significano opporsi al sistema economico attuale, regolato dalla legge del profitto, dove chi comanda si arricchisce con la vendita delle armi e provocando conflitti. Ma siamo noi studenti, lavoratori e precari a subire le più dure conseguenze del riarmo e delle scellerate scelte dei governanti.

La migliore maniera di onorare e attualizzare le idee di chi ci liberò ottantun anni fa è quella di battersi contro il militarismo, anteponendo a questo le reali necessità di tutte e tutti noi: salari e pensioni più alte, più diritti, sanità, , ambiente, trasporti e istruzione.

PIAZZA GARIBALDI (AVELLINO) ORE 11:00