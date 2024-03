Studenti con disabilità visiva: incontro organizzato dall’UICI

La Sezione UICI di Avellino in collaborazione con l’Unità Territoriale di coordinamento di Caserta, ha organizzato un incontro sul tema: “Inclusione scolastica ed integrazione sociale degli alunni e studenti con disabilità visiva”, per martedì 13 marzo, alle ore 09.15, presso l’auditorium “Sala Blu” del Carcere Borbonico di Avellino sito in piazza Alfredo de Marsico.

L’evento è rivolto in particolare agli operatori scolastici quali dirigenti, docenti, educatori ed assistenti alla comunicazione, ma anche agli studenti e ai loro genitori, alle istituzioni quali Amministrazione Provinciale, Comuni, USP, ASL, Ambiti Territoriali e a tutta la cittadinanza interessata alla tematica.

Sarà l’occasione di confrontarsi sull’argomento al fine di ricercare soluzioni alla problematica e ad evidenziare quelle criticità che ancora impediscono la piena inclusione e le pari opportunità per tale categoria di studenti.

La Presidente UICI, Maria Teresa Fattoruso, rivolge l’invito a presenziare all’incontro soprattutto ai Dirigenti Scolastici ed a favorire la partecipazione dei docenti di sostegno e curriculari degli istituti da loro coordinati; ringrazia sin da adesso quanti offriranno la propria collaborazione. Ai docenti presenti che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

Ore 09,15: Registrazione Partecipanti;

Ore 09,30: Inizio dei lavori;

Saluti:

– Maria Teresa Fattoruso, Presidente Sez. UICI Avellino;

– Autorità presenti;

– Introduzione Emilio Altieri, Delegato istruzione UICI Avellino;

RELAZIONI:

– Prof. Pietro Piscitelli, Presidente della Biblioteca Nazionale per Ciechi “Regina Margherita” di Monza e Presidente UICI Campania;

– Dott.ssa Patrizia Farina, Responsabile Centro Tiflodidattico di Caserta;

– Dott.ssa Daniela Cucciniello, Psicologa;

Ore 10:45/11:00 Coffee breack

– Ripresa dei lavori.

– Finestra di dialogo: Intervento dei partecipanti. Riflessioni, quesiti e domande. Dibattito;

Ore 12,40: Conclusioni