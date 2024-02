Maltempo: prorogata allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Campania ha ulteriormente prorogato il vigente avviso di allerta meteo di ulteriori 24 ore su alcune zone del territorio.

Dalle 23.59 di oggi le precipitazioni proseguiranno, anche a carattere di temporale, fino alle 23.59 di domani, 1° marzo.

Queste le zone interessate: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele).

I temporali saranno ancora caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

La criticità idrogeologica riguarda possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, presenza di acque nelle sedi stradali per problemi legati al corretto funzionamento dei sistemi meteorici, ma anche frane e caduta massi che potrebbero verificarsi anche in assenza di nuove precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.