Nuova vita per le strutture sportive di Valle, la maggioranza Nargi approva il restyling

Nuova vita per le strutture sportive di via Marotta, a Valle. Il Consiglio comunale ha approvato con i consensi della maggioranza Nargi il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del centro sportivo.

L’importo dell’intervento sarà pari a 530.000 euro, da finanziare integralmente mediante risorse private. La maggioranza ha così completato l’iter avviato ad aprile 2024, consegnando al settore Patrimonio gli indirizzi per procedere all’affidamento della struttura per i prossimi 20 anni. Il concessionario investirà la cifra necessaria per la totale rigenerazione dell’area polivalente, con l’onere di realizzare tutti gli ammodernamenti previsti e riconoscere al Comune un canone pari 12.000 euro annui più Iva. Ma dovrà gestire anche le aree a verde presenti, per restituirle nella loro interezza e in piena sicurezza alla pubblica fruizione.

Soddisfatta la Sindaca di Avellino, Laura Nargi: «Finalmente, restituiremo nuovo decoro a una struttura sportiva storica del quartiere Valle, a beneficio dei ragazzi, ma non solo, dell’intera città. I campi di via Marotta hanno visto crescere e aggregarsi intorno allo sport intere generazioni di avellinesi ed è nostra volontà consentire un utilizzo delle strutture a tutti gli strati della popolazione. A tale scopo, per agevolare le fasce economicamente più fragili, ho chiesto al dirigente di prevedere una clausola sociale, con tariffe calmierate appositamente pensate. Nel nuovo centro sportivo saranno previste attività diverse, partendo dal calcio. Sin dal suo insediamento, la nostra Amministrazione ha posto la questione tra le priorità dell’Agenda di governo, insieme al recupero di altre strutture sportive di alto valore, anche simbolico, per questa città».

«La sinergia pubblico-privato darà nuova vita al Centro sportivo di Valle. – rilancia l’assessore al Patrimonio, Mario Spiniello – Vogliamo che torni ad essere un punto di riferimento per i giovani della città che potranno trovare nel gioco del calcio e nelle altre attività sportive e ricreative che verranno messe in campo naturale espressione alle loro attitudini. Insieme alle energie dei privati, siamo convinti che questo nostro desiderio possa essere realizzato in breve tempo, nel pieno interesse della città di Avellino e dei residenti di Valle, che potranno riappropriarsi di una struttura polivalente».