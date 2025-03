Tragedia in Francia, autotrasportatore del Baianese travolto e ucciso sull’A89

Cinquantaduenne autotrasportatore del Baianese travolto e ucciso in Francia sull’A89 da una vettura che non si è fermata a soccorrerlo, mentre si trovava sulla corsia di emergenza a seguito di un problema con il suo mezzo. La tragedia è avvenuta sabato 22 marzo, come raccontato da “Ici Perigord”, l’investimento mortale è avvenuto intorno alle 0:15, vicino a Coulounieix-Chamiers, vicino a Périgueux, in Dordogna. La Gendarmeria francese ha fatto appello ai testimoni per trovare il veicolo che lo ha travolto e ucciso.

Come riporta il sito di informazione francese: “secondo i gendarmi, competenti per intervenire in autostrada, il camionista avrebbe colpito una barriera. Fermo sulla corsia per verificare i danni, il conducente è stato poi investito da un altro veicolo. La polizia continua a cercare attivamente il veicolo che ha investito a morte il conducente italiano”.

A tal fine è stata lanciata una chiamata a testimoni da parte della Squadra Dipartimentale per la Sicurezza Stradale, incaricata delle indagini. La Procura di Perigeux ha anche disposto un esame autoptico sulla salma del cinquantaduenne. A occuparsi della vicenda è anche il Consolato italiano in Francia. Nei prossimi giorni la salma dell’autostrasportatore tornerà per celebrare i funerali nel Baianese, dove la notizia della morte ha lasciato la comunità sotto choc.