“Insieme per Avellino e l’Irpinia”: nuovo direttivo e iniziativa sul manifesto di Ventotene

Ieri pomeriggio l’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” si è riunita in assemblea presso la sede dell’Unuci di Avellino per formare il direttivo e discutere delle iniziative da porre in essere nel medio e lungo termine.

I soci fondatori sono: Maria Renna, Agnese Vietri, Michela Matarazzo, Antonio De Feo, Teresa Colamarco, Marina Concetta Assunta

Villani, Vincenza Lasala, Claudio Velle, Giovanna Caputo, Massimo Zaccaria, Alfonso Bruno, Fabio Galetta e Pasquale Luca Nacca.

Il direttivo è invece così composto:

– Pasquale Luca Nacca, Presidente

– Alfonso Bruno, Vicepresidente

– Fabio Galetta, Segretario

– Massimo Zaccaria, Tesoriere

– Marina Concetta Assunta Villani, Vincenza Lasala e Carlo Festa: soci del direttivo

Uno degli argomenti di cui si vorrà dibattere pubblicamente è il manifesto di Ventotene.