Striscione “Antifascismo = Mafia”, la comunità dell’I.T.E. “Luigi Amabile” condanna l’episodio

L’Istituto Tecnico Economico “Luigi Amabile” di Avellino ha espresso il proprio fermo dissenso nei confronti di uno striscione esposto in una delle sue classi e successivamente pubblicato sui social, riportante la frase “antifascismo = mafia”. “Un messaggio considerato non solo grave e inaccettabile, ma anche una distorsione del significato storico e morale dell’antifascismo, un valore fondamentale della Costituzione e della democrazia italiana. Il messaggio esposto ha suscitato forti reazioni, poiché equiparare l’antifascismo alla mafia non solo offende la memoria di coloro che hanno lottato contro le dittature, ma mina anche l’impegno quotidiano di chi combatte la criminalità organizzata”.

La comunità scolastica dell’I.T.E. “Luigi Amabile” ha voluto sottolineare che la scuola è un luogo di formazione, di confronto e di crescita civile, che non può tollerare simili provocazioni, che alimentano ignoranza e disinformazione. La scuola avellinese ha quindi ribadito con forza il proprio impegno nella difesa dei valori democratici, della legalità e del rispetto reciproco, confermando che non esiste spazio per ideologie che minano la convivenza civile e i diritti umani.

In questo contesto, Libera Avellino ha fatto appello affinché anche altre scuole della provincia seguano l’esempio dell’I.T.E. “Luigi Amabile” e si esprimano con chiarezza a favore dei principi di democrazia e legalità. “Sarebbe importante che anche le altre scuole della provincia prendano esempio da questo istituto, che lo stesso ufficio scolastico provinciale si esprima”, ha dichiarato l’associazione, ricordando l’importanza di promuovere una cultura di pace e rispetto in tutti gli ambienti educativi.