Lite sul Corso di Grottaminarda, il Sindaco: “Basta colpevolizzare i ragazzi e la movida”

Nel merito della lite che si è consumata sul Corso di Grottaminarda ieri sera, interviene il Sindaco, Marcantonio Spera, per chiarire che si è trattato di una deplorevole lite tra due persone adulte che però nulla a che fare con la sana e civile movida tra ragazzi che si registra negli ultimi sabato sera dopo l’Ordinanza di chiusura al traffico proprio sul Corso Vittorio Veneto.

«Vorrei stemperare i toni dei social e di certa stampa – afferma il Sindaco – Senza nulla togliere alla gravità dell’accaduto e stigmatizzando la lite avvenuta tra queste persone, voglio precisare che non c’è stato il Far West, non ci sono stati i connotati di rissa da movida notturna.

Basta colpevolizzare sempre e solo i ragazzi. In questi ultimi sabato sera stiamo assistendo ad una movida di giovani bella, pacifica, sana, corretta. La chiusura al traffico del Corso sta ricevendo il gradimento dei grottesi poichè arrivano giovani anche dai paesi limitrofi per una passeggiata e per consumare qualcosa di buono nei nostri bar, nei nostri pub e ristoranti sempre più rinomati anche alle cronache nazionali.

Dunque come Sindaco respingo il tentativo di criminalizzare la movida grottese e contrasterò qualsiasi informazione scandalistica che addirittura incita le persone a creare allarme su presunti problemi con una disinvoltura raccapricciante. Ovviamente ne parlerò con il Prefetto in un prossimo incontro già calendarizzato proprio a Grottaminarda nei prossimi giorni.

In merito alla lite – conclude Spera – sono state immediate le verifiche da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dei fatti ed auspichiamo che per il futuro queste persone utilizzino metodi più civili per risolvere le questioni».