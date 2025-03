Tutto nel primo tempo: la doppietta di Lescano stende la Juve Next Gen

Nessuna sorpresa per Biancolino in questo mezzogiorno di fuoco al “Partenio-Lombardi”: il tecnico biancoverde conferma l’undici che si è opposto alla Casertana una settimana fa e quindi con Palmiero a centrocampo e Panico alle spalle di Lescano e Patierno. Nella Juventus Next Gen c’è l’ex Serie A Afena-Gyan in avanti. Primi 15′ di gioco senza il tifo organizzato, che ha scelto di restare all’esterno dello stadio per protesta contro le Squadre B. L’Avellino però non aspetta l’ingresso della Curva Sud e già al terzo giro di lancette la sblocca con Lescano che raccoglie l’invito dalla destra di De Cristofaro e insacca alle spalle di Daffara. Il vantaggio dei Lupi dura poco. Per Petrelli è però troppo facile fulminare sulla corsa Cagnano e poi servire al centro Guerra che non sbaglia. 1-1 dopo neanche 10′ di gioco. Alla mezz’ora nuovo vantaggio irpino e la realizzazione è una vera e propria perla di Lescano, che fa doppietta con una rovesciata da applausi. E questa volta il “Partenio-Lombardi” può fare festa insieme alla Sud.

La ripresa si apre con una ghiotta occasione per Patierno che però di testa non riesce a indirizzare la sfera verso i pali. Gli ospiti provano a farsi vedere dalle parti di Ianarilli con Adzic. Biancolino corre così ai ripari inserendo D’Ausilio per Panico, Palumbo per Palmiero e Rocca per De Cristofaro. Ma sono di nuovo i ragazzi della Next Gen a rendersi pericolosi dalle parti della porta biancoverde. Girandola di cambi anche per gli ospiti che inseriscono – tra gli altri – Semedo per Guerra. L’Avellino risponde con Russo e Armellino per Lescano e Sounas. Ospiti in forcing in campo col 4-2-4 mentre l’Avellino prova a respirare anche se alle ripartenze biancoverdi manca sempre l’ultimo guizzo. Nel finale le occasioni per il tris non mancano soprattutto a Patierno che però non riesce a chiuderla. Dopo 5′ di recupero e perfino la salita in area biancoverde di Daffara il risultato non cambia e i Lupi ottengono la seconda vittoria di fila. Avellino a -2 dalla vetta aspettando ovviamente il match del Cerignola.