Strage Acqualonga, in Aula le difese chiedono la conferma delle assoluzioni

Processo Acqualonga – Davanti al collegio della Seconda Sezione Penale di Appello di Napoli sono state avviate le arringhe difensive per gli imputati, tutti riferiti ad Autostrade per l’Italia, che in primo grado erano stati assolti dal Tribunale di Avellino. In particolare le discussioni finali degli avvocati Danilo Cilia per Marco Perna, assolto in primo grado, gli avvocati Elio Palombi e Mauro Iodice per Antonio Sorrentino e Michele Maietta anche loro assolti in primo grado e l’avvocato Edoardo Volino per Massimo Fornaci, anche lui assolto in primo grado.

Tutti hanno chiesto la conferma del verdetto del gennaio 2019 del giudice monocratico di Avellino. A chiedere la riforma della sentenza di primo grado è stato l’avvocato Appella, difensore di Giulio Spadavecchia. Come è noto nell’udienza del 4 maggio scorso, il sostituto procuratore generale di Napoli, Stefania Buda, ha chiesto la condanna di tutti i vertici di Autostrade assolti in primo grado, a partire dall’ex ad Giovanni Castellucci. In aula si tornerà il prossimo 29 giugno.

Il verdetto di primo grado, emesso nel gennaio 2019 dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Luigi Buono, aveva statuito la condanna del titolare dell’azienda che gestiva il bus, Gennaro Lametta, alla pena di 12 anni, come richiesto dall’accusa. Otto anni invece per la dipendente della Motorizzazione civile di Napoli, Antonietta Ceriola, a fronte di una richiesta di 9 anni. Sei anni di reclusione, invece, ai dirigenti di Autostrade, Gianluca De Franceschi e Nicola Spadavecchia. Paolo Berti e Gianni Marrone, il primo direttore di tronco di Autostrade e il secondo dipendente della concessionaria, sono stati condannati a 5 anni e 6 mesi. Ritenuti colpevoli anche altri due dipendenti di Aspi, Michele Renzi e Bruno Gerardi, condannati a 5 anni. Assolti invece, oltre a Castellucci, il dg di Autostrade, Riccardo Mollo, e i dipendenti Michele Maietta, Massimo Fornaci, Marco Perna e Antonio Sorrentino.