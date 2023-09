Strage Acqualonga, arriva in Appello la condanna per Castellucci

Strage Acqualonga, a distanza di quasi quattro anni dalla sentenza di primo grado riscritto in Appello il dispositivo. Il colpo a sorpresa è la condanna a sei anni per Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade e Atlantia, assolto in primo grado.

Condanne a sei anni anche per gli altri dirigenti di Aspi Riccardo Mollo, Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna. Condanne ridotte invece per Nicola Spadavecchia e Paolo Berti (5 anni) e Gianni Marrone, Gianluca De Franceschi e Bruno Gerardi (3 anni).

Confermati infine i 12 anni per Gennaro Lametta e gli 8 ad Antonietta Ceriola.