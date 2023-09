Sentenza Acqualonga, la rabbia dei parenti delle vittime: “I nostri cari condannati a morte”

“Sono passati più di dieci anni ma il dolore è sempre forte, soprattutto in giornate come questa”. Quattro anni dopo la sentenza di primo grado i parenti delle quaranta vittime della strage di Acqualonga sono ancora in un’aula di tribunale, questa volta a Napoli e non più ad Avellino, ma con lo stesso sconforto. Sono lì ad attendere la lettura del dispositivo di sentenza su quello che è stato il più grave incidente avvenuto sulle strade d’Italia.

Il colpo a sorpresa è la condanna a sei anni a Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade per l’Italia e Atlantia, assolto in primo grado. Con lui condannati anche altri funzionari di Aspi. Confermate invece le pene di primo grado per Gennaro Lametta e Antonietta Ceriola. “Ci aspettavamo una sentenza più dura – dice Giuseppe Bruno dell’associazione Vittime A16 -. Non ci fornisce piena giustizia perché i nostri cari sono stati condannati a morte”. Giuseppe quella maledetta sera di più di dieci anni fa perse entrambi i genitori.