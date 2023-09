Tutti in passerella, ecco la sfilata inclusiva di “Serino Humanitas”. L’associazione di Laura Rocco ancora una volta in campo con una brillante iniziativa che ha come scopo primario quello di combattere le solitudini e creare luoghi di aggregazione.

Anziani, bambini, disabili, persone di colore, animali, gatti, realizzeranno una sfilata di moda contro tutti i prototipi di bellezza a cui siamo abituati, perché in pista ci sarà soprattutto la bellezza interiore.

I temi della serata sono tre: gran galà a teatro, un tè con la regina e un’uscita in discoteca. Gli abiti indossati saranno del Charity Market, il mercatino della carità, un altro progetto importante dei volontari.

Ma il valore aggiunto sono le creazioni del talento di Leonilde Maffei e la collaborazione della sartoria di Luisina, entrambe associate. E l’aiuto gratuito di parrucchiere ed estetiste del posto.

Sarà di certo una sfilata non seriosa, ma ironica e gioiosa, con cappelli e borse giganti, accessori stupefacenti.

L’appuntamento è nella corte antica del palazzo di donna Concetta Cirino di Rivottoli domenica 1° ottobre, alle 19.30, a Serino. La serata è patrocinata dal Comune ed è organizzata in collaborazione Sai Serino e Intra. La serata sarà presentata dal giornalista Enzo Costanza.