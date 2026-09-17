Strada scolastica di Piazza Garibaldi, Legambiente Avellino: «Dopo la sperimentazione, rendiamola permanente»

Il nuovo anno scolastico è iniziato e cade nella Settimana europea della mobilità. Legambiente Avellino – Alveare APS propone che la strada scolastica di Piazza Garibaldi passi dalla fase sperimentale a una misura permanente. La sperimentazione è partita il 6 marzo su proposta di Legambiente, in accordo con il Comune di Avellino e l’istituto scolastico. È stata prorogata due volte ed è rimasta attiva fino al 26 giugno, il mercoledì e il venerdì, negli orari di ingresso e di uscita degli alunni. Il Comune ne ha richiamato gli esiti positivi emersi dal tavolo tecnico di monitoraggio del 31 marzo.

Il 10 settembre l’assessore Ettore Iacovacci ha annunciato l’intenzione di proseguire sulla strada scolastica. Ha indicato il plesso di Piazza Garibaldi come progetto pilota, affiancato da un Piedibus e dall’educazione stradale nelle scuole con la Polizia Municipale.

«Quella di Piazza Garibaldi è una bella storia per la città», dichiara Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino. «È nata dall’esperienza del Piedibus e dal confronto con la scuola. È stata sperimentata per quasi quattro mesi e l’amministrazione ha scelto di andare avanti. Ringraziamo chi ci ha creduto: la scuola, i genitori, la Polizia Municipale, gli uffici comunali.»

«Ora è il momento del passo successivo», prosegue Di Gisi. «La sperimentazione serve a verificare, ma a un certo punto bisogna scegliere. Chiediamo che la strada scolastica diventi permanente: attiva in tutti i giorni di scuola, con regole chiare e stabili che le famiglie conoscano in anticipo. Deve diventare una scelta della città, non una misura da rinnovare ordinanza dopo ordinanza.»

«Ieri abbiamo presentato il rapporto “Destinazione: Sostenibilità!” e abbiamo proposto al Comune un programma pluriennale di strade scolastiche», conclude Di Gisi. «Piazza Garibaldi può esserne il primo tassello. Anche altre scuole stanno guardando a questa esperienza. Avellino può diventare un riferimento per la Campania.»