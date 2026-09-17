Il Comune di Avellino in lutto per la scomparsa del Vicecomandante Domenico Sullo

Il Sindaco di Avellino, a nome personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, esprime il più profondo e sentito cordoglio per l'improvviso decesso del Vicecomandante della Polizia Municipale Domenico Sullo.

«Con la sua prematura scomparsa – dichiara il primo cittadino – la nostra città perde non soltanto un servitore dello Stato esemplare, ma un punto di riferimento insostituibile per il Corpo della Polizia Locale e per tutti i cittadini di Avellino. Nel corso degli anni, ha interpretato il proprio ruolo con straordinaria dedizione, altissimo senso del dovere, professionalità e una non comune umanità, affrontando ogni giorno le complessità del territorio sempre in prima linea. Mimmo era un uomo profondamente legato alle istituzioni, alla sua divisa e alla città. Ma era anche una persona capace di alleggerire i momenti più difficili con una sottile ironia che non mancava mai, neppure quando il lavoro diventava più pressante. Il suo sorriso, la sua disponibilità al confronto e il rispetto con cui si rapportava a cittadini e colleghi resteranno un esempio per tutti noi. Avellino non lo dimenticherà mai. Mimmo era un uomo buono. In questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione si stringe in un caloroso abbraccio alla famiglia, ai colleghi del Comando di Polizia Municipale e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e professionali».

In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Vicecomandante Sullo, il Sindaco, gli Assessori e l’intera Amministrazione comunale non prenderanno parte ad alcun evento istituzionale o pubblico in programma nella giornata di oggi.