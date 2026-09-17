Lunedì le commissioni consiliari: a Nargi e Spiniello le presidenze all’opposizione

Dopo il via libera in Aula, lunedì mattina prenderanno ufficialmente il via i lavori delle commissioni consiliari del Comune di Avellino. L’appuntamento è fissato per le ore 8:30 a Palazzo di Città, dove si insedieranno i sette gruppi di lavoro. Come da accordi politici, due delle posizioni più strategiche dovrebbero essere affidate all’opposizione.

Spicca in particolare la Commissione II (Regolamento, Ordinamento Istituzionale e Trasparenza), ribattezzata “Commissione Rosa” per una singolare peculiarità: è composta interamente da consigliere donne. A guidarla dovrebbe essere l’ex sindaca Laura Nargi (Siamo Avellino), affiancata in aula da Nicole Mazzeo e Barbara Gaita (PD), Erika Stanco (Casa Riformista) e Monica Spiezia (Davvero).

L’altra presidenza di peso assegnata alla minoranza sarebbe quella della Commissione III, dedicata a Programmazione, Bilancio, Finanza e Patrimonio. Il timone di questo gruppo cruciale per le casse comunali e il patrimonio dovrebbe essere affidato a Mario Spiniello (Davvero), figura già nota in Aula per aver ricoperto in passato il ruolo di Assessore durante la sindacatura Nargi e di presidente della Commissione Contenzioso.

Le restanti presidenze dovrebbero essere distribuite tra i gruppi di maggioranza. Michele Lombardi (Casa Riformista) dovrebbe guidare la Commissione I (Affari Generali, Personale e Decentramento); Pasquale Luca Nacca (M5S) dovrebbe prendere le redini della Commissione VI (Sviluppo Economico, Mobilità e Turismo); Francesco Iandolo (AVS) dovrebbe essere a capo della Commissione IV (Lavori Pubblici, Ambiente ed Ecologia); Marietta Giordano (PD) dovrebbe presiedere la Commissione V (Urbanistica e Governo del Territorio); infine, Rita Iannaccone (Stiamo con Nello Pizza) dovrebbe guidare la Commissione VII (Politiche Comunitarie, Istruzione, Sport e Servizi Sociali).