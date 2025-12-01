Strada per Montevergine: si valuta il senso unico alternato per le festività

Una parziale riapertura della strada che conduce al Santuario di Montevergine potrebbe arrivare già in occasione delle festività natalizie. Dopo la frana il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha confermato l’ipotesi di riattivare il transito a senso unico alternato, qualora le condizioni lo consentano.

«Abbiamo diviso in due il programma degli interventi», ha spiegato Buonopane. «La priorità è intervenire subito per la pulizia dell’arteria e garantire un livello minimo di sicurezza. L’obiettivo è provare ad aprire la strada con un senso unico alternato per il periodo natalizio. Ma è necessario essere chiari: servirà un intervento più complessivo, che richiede un progetto e l’individuazione di finanziamenti».

Il presidente ha inoltre precisato che la Provincia si è resa disponibile anche alla progettazione, una volta ottenuto il nulla osta dai proprietari del costone interessato dalla frana: «Il versante non è di proprietà della Provincia, ma appartiene ai Comuni e all’Abbazia».