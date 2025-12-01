A Montefredane arriva Glocal Academy: formazione, comunità e innovazione per le aree interne

L’incontro si terrà il 6 dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso la Sala Consiliare, e sarà aperto gratuitamente alla cittadinanza. Glocal Academy è un progetto strutturato che unisce: moduli formativi, casi pratici, attività partecipative, collaborazioni con istituzioni e partner nazionali. L’obiettivo è quello di accompagnare i comuni delle aree interne in percorsi di crescita culturale, sociale e digitale. Il modulo in programma a Montefredane sarà dedicato all’uso consapevole di Internet e alla cittadinanza digitale, con attività guidate rivolte a persone di tutte le età.



Glocal Think, da anni impegnata nella valorizzazione dei piccoli borghi e delle comunità locali, porta avanti una missione chiara: rafforzare le aree interne attraverso cultura, formazione, innovazione responsabile e processi partecipativi. Per questo Glocal Academy rappresenta uno degli strumenti più concreti di questa visione: un metodo replicabile che crea competenze, connette generazioni e sostiene le amministrazioni locali nei loro percorsi di sviluppo. Percorsi simili sono stati realizzati anche in altri comuni irpini coinvolti dalle progettualità di Glocal Think, come è accaduto anche a Lacedonia dove sono stati attivati incontri formativi e attività inserite nel percorso Glocal Academy e Borghi Connessi Wind 3. Per questo, la replicabilità dell’iniziativa, conferma la positiva validità del metodo Glocal per i comuni delle aree interne. L’incontro del 6 dicembre rientra nel programma NeoConnessi, promosso da WINDTRE all’interno di Borghi Connessi e rivolto a famiglie, giovani e senior per un uso informato e sicuro delle tecnologie digitali. La partnership con WINDTRE consente ai territori di accedere a contenuti educativi aggiornati, materiali dedicati e iniziative intergenerazionali di grande valore sociale.