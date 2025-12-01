Sant’Angelo dei Lombardi: denunciato 32enne per porto illegale di armi

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato un 32enne irpino per porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato un quarantenne residente in questa provincia per possesso di sostanza stupefacente.

In particolare, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, durante il controllo ad un’autovettura sospetta con a bordo due individui di cui uno con precedenti di polizia, hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno del veicolo, un coltello a serramanico ed una bustina in cellophane contenente una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Gli agenti, al termine degli accertamenti, hanno denunciato all’A.G. competente il conducente 32enne del mezzo per porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato all’Autorità amministrativa il passeggero 40enne per possesso di sostanza stupefacente.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.