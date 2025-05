Il micio sfregiato con l’acido non ce l’ha fatta: giustizia per Pasqualino

SANTA LUCIA SERINO- “Ci hai lasciato così, cercando di darci amore fino alla fine. Scusaci se non siamo state sufficientemente abili a salvarti”. E’ il dolcissimo messaggio con cui le volontarie dell’Oipa di Serino hanno comunicato che Pasqualino, il gatto sfregiato con l’acido non ce l’ ha fatta. Ci abbiamo provato e tu stavi combattendo come un leone.I danni che ti hanno provocato erano troppi per un solo essere vivente.Adesso corri libero e perdonaci per tutto quello che ti è stato fatto.Se esiste qualcuno da qualche parte, deve darti giustizia!”.