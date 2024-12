Stop all’acqua a Montoro, attesa per le analisi: vertice in Prefettura

MONTORO- A Montoro e’ attesa per gli esiti degli ulteriori prelievi eseguiti per verificare il livello del tetracloroetilene presente nelle acque del pozzo di Chiusa. Tanto Asl quanto Alto Calore aspettano i risultati dei prelievi che sono stati ripetuti oggi dopo i dati discordanti e le analisi trasmesse lo scorso 15 dicembre. Nel frattempo il sindaco Salvatore Carratu’ non potrà revocare l’ordinanza emessa per lo stop all’utilizzo dell’acqua. Notevoli i disagi in tutte le contrade montoresi. Le autobotti di Alto Calore hanno distribuito acqua potabile in tutte le contrade di Montoro. Il fontanino di Chiusa resta sigillato. Questo pomeriggio c’è stato anche un vertice a Palazzo di Governo a cui ha partecipato l’amministrazione comunale di Montoro, per fare il punto della vicenda alla luce di quanto avvenuto. Per ora uno degli obiettivi resta quello di implementare le misure precauzionali, già esistenti, per evitare che l’acqua prelevata possa contenere il tetracloroetilene, che e’ un metallo che esiste nella falda della zona. Si attende ora l esito delle analisi.