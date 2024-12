Furti, il prefetto promuove il Patto per la sicurezza urbana con i comuni piu’ a rischio

AVELLINO- Patto per la sicurezza urbana nei comuni più a rischio e potenziamento della videosorveglianza. Sono le due misure che a partire dalle prossime settimane saranno intraprese dalla Prefettura di Avellino per contrastare i reati a maggiore impatto sociale, come i furti nelle abitazioni. Intanto controlli che saranno intensificati su tutto il territorio. E’ quanto emerso dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine.Nel corso della riunione è stata esaminata, anche alla presenza del Sindaco del Comune di Paternopoli, la situazione della sicurezza di quel territorio, in particolare relativamente ai furti in abitazione. Il Prefetto, con le Forze dell’ordine, ha disposto l’intensificazione dei servizi di sicurezza e l’attivazione di misure specifiche per contrastare i fenomeni criminali, evidenziando, tra l’altro, l’intenzione di promuovere, tra i Comuni maggiormente interessati, la sottoscrizione, già dal prossimo mese di gennaio, di Patti per la sicurezza urbana, che prevedono l’implementazione della videosorveglianza, il miglioramento dell’illuminazione pubblica e il potenziamento delle forze di polizia locale, spesso sottodimensionate. “L’intensificazione dei controlli nelle aree sensibili e il coinvolgimento diretto dei Sindaci – ha dichiarato il Prefetto – sono aspetti fondamentali per restituire serenità e sicurezza alla popolazione”.