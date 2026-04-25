“Stiamo con Nello Pizza”: ecco i 32 candidati al Consiglio Comunale

Da
Renato Spiniello
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Ecco i 32 candidati alla carica di consigliere della lista “Stiamo con Nello Pizza”:

Ferdinando Acerbo

Amedeo Alvino

Giovanna Barzaghi

Daniela Gabriela Birda

Cinzia Boschetto

Cutillo

Nicola D’Archi

Maurizio Deidda

Stefania Della Pia

Domenico Di Giacomo

Carmine Di Sapio

Felice Falco

Antonio Festa

Caremela Festa

Sabrina Finelli

Gianluca Gaeta

Geppino Giacobbe

Maurizio Giovanniello

Domenico Giugliano

Rita Guerra

Assunta Iandolo

Rita Iannaccone

Carlo Ianniciello

Massimiliano La Sala

Brunella Melchionna

Valerica Obrejo

Michelina Preziosi

Emiliano Tedesco

Giovanni Zanforlin

Antonella Della Pia

Costantino Vassallo