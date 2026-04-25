“Stiamo con Nello Pizza”: ecco i 32 candidati al Consiglio Comunale

Ecco i 32 candidati alla carica di consigliere della lista “Stiamo con Nello Pizza”:
Ferdinando Acerbo
Amedeo Alvino
Giovanna Barzaghi
Daniela Gabriela Birda
Cinzia Boschetto
Cutillo
Nicola D’Archi
Maurizio Deidda
Stefania Della Pia
Domenico Di Giacomo
Carmine Di Sapio
Felice Falco
Antonio Festa
Caremela Festa
Sabrina Finelli
Gianluca Gaeta
Geppino Giacobbe
Maurizio Giovanniello
Domenico Giugliano
Rita Guerra
Assunta Iandolo
Rita Iannaccone
Carlo Ianniciello
Massimiliano La Sala
Brunella Melchionna
Valerica Obrejo
Michelina Preziosi
Emiliano Tedesco
Giovanni Zanforlin
Antonella Della Pia
Costantino Vassallo