Il ministro Piantedosi a Montemiletto per le celebrazioni del 25 aprile

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 25 aprile ha partecipato, a Montemiletto in provincia di Avellino, alle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione.

La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale in piazza IV Novembre. A questa, ha fatto seguito lo svelamento, da parte del sindaco di Montemiletto, della targa dedicata a Eustachio Gubitosa, partigiano nato nello stesso comune e fucilato a Biella dai nazifascisti a soli 19 anni.

Si è poi proseguito con la visita della mostra fotografica “Montemiletto, memoria sepolta – vita pubblica e privata negli anni trenta del Novecento” e l’intitolazione del salone del Castello della Leonessa allo stesso Eustachio Gubitosa.

A conclusione delle celebrazioni, Piantedosi interverrà a un dibattito, moderato dal giornalista Annibale Discepolo, nel corso del quale saranno condivisi importanti contributi sul significato del 25 aprile.