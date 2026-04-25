“Forza Avellino” ai nastri i partenza, ecco i candidati al Consiglio Comunale

Ecco i candidati di “Forza Avellino”, la civica ispirata dal patron dell’Avellino calcio e coordinatore provinciale di Forza Italia Angelo Antonio D’Agostino:
- Gerardo Melillo
- Immacolata Alviggi
- Elisabetta Barbaro
- Alessio Barbieri
- Rosa Bellaroba
- Giovanni Bove
- Rita Capone
- Simone Capozzi
- Marianna Cecere
- Alessandro Clemente
- Lucio Cotticelli
- Giovanna Del Buono
- Rossella Delle Donne
- Tiziano Di Giorgio
- Maurizio Fina
- Antonio Freda
- Roberta Galasso
- Edmondo Giovaniello
- Lazzaro Iannaccone
- Incoronata Montemarano
- Antonio Nigro
- Marco Pericolo
- Vincenzo Quintarelli
- Angela Quinzio
- Marco Mercurio Rapa
- Sara Ricci
- Euplio Gerardo Rinaldi
- Daniela Rosa
- Anita Spadea
- Maria Cristina Trivelli
- Giovanni Ventre
- Alessia Visconti