“Forza Avellino” ai nastri i partenza, ecco i candidati al Consiglio Comunale

Da
Renato Spiniello
-
0
547

Ecco i candidati di “Forza Avellino”, la civica ispirata dal patron dell’Avellino calcio e coordinatore provinciale di Forza Italia Angelo Antonio D’Agostino:

  • Gerardo Melillo
  • Immacolata Alviggi
  • Elisabetta Barbaro
  • Alessio Barbieri
  • Rosa Bellaroba
  • Giovanni Bove
  • Rita Capone
  • Simone Capozzi
  • Marianna Cecere
  • Alessandro Clemente
  • Lucio Cotticelli
  • Giovanna Del Buono
  • Rossella Delle Donne
  • Tiziano Di Giorgio
  • Maurizio Fina
  • Antonio Freda
  • Roberta Galasso
  • Edmondo Giovaniello
  • Lazzaro Iannaccone
  • Incoronata Montemarano
  • Antonio Nigro
  • Marco Pericolo
  • Vincenzo Quintarelli
  • Angela Quinzio
  • Marco Mercurio Rapa
  • Sara Ricci
  • Euplio Gerardo Rinaldi
  • Daniela Rosa
  • Anita Spadea
  • Maria Cristina Trivelli
  • Giovanni Ventre
  • Alessia Visconti