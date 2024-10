Stellantis, l’ex premier Conte al fianco degli operai: Meloni convochi subito Tavares

ROMA- “Oggi al fianco dei lavoratori di Stellantis e dell’indotto: c’è chi è in cassa integrazione, chi rischia il posto e il futuro”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione dei metalmeccanici. Una vertenza che riguarda da vicino anche la nostra provincia. “Dal Governo ci raccontano che le loro manovre di bilancio faranno “contenti gli operai”, mentre tagliano, tassano e imbrogliano i cittadini su banche e sanità. Li invitiamo a venire qui, in mezzo ai lavoratori, per guardare in faccia la realtà: secondo l’Istat le famiglie di operai in povertà nel 2023 sono aumentate rispetto all’anno precedente.

Dobbiamo pretendere risposte chiare da Elkann di fronte al Parlamento, di fronte agli italiani. Meloni ha perso le parole? Smetta di occuparsi di complotti immaginari, chiami Stellantis a chiarire le strategie e il piano per l’Italia, perché quello che abbiamo capito ascoltando Tavares in Parlamento è che gli impegni assunti in passato se li sono rimangiati: attualmente non hanno nessun reale progetto per l’Italia, nessuna idea e nessuna garanzia”.