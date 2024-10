Lauro e il Vallo in lutto per la morte dell’avvocato Massimiliano Siniscalchi

La passione per il calcio, coltivata mettendo al primo posto i giovani del Vallo di Lauro e sostenendone impegno e attività, quella ereditata da una tradizione di famiglia legata alla Dc e ad una delle figure più importanti della buona politica irpina, Gerardo Bianco. Il lavoro nella Giustizia, prima quello da avvocato e poi dove fino a ieri ha lavorato al Palazzo di Giustizia di Torino. Un padre affettuoso e premuroso di tre bambini. Massimiliano Siniscalchi, stroncato da un malore la scorsa notte a Torino, era tutto questo, oltre che un animo nobile tanto da essere anche simpaticamente definito il conte Max. Una mattinata drammatica per la comunità che portava sempre con sé, quella di Lauro, che si è risvegliata con la terribile notizia. Tutto il Vallo è in lutto per la scomparsa del professionista quarantasettenne. Lo dimostrano i centinaia di messaggi via social. A testimonianza di un impegno per la comunità e per lo sport anche i messaggi del Comune di Lauro e della Lega Nazionale Dilettanti Campania. “Il Presidente del C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, il Consiglio direttivo e il Comitato tutto sono proofondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa a soli 47 anni di Massimiliano Siniscalchi, dirigente sportivo appassionato e professionale, da sempre in prima linea per il calcio campano. Abbracciamo la famiglia Siniscalchi e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Anche il Comune di Lauro si è fatto interprete del sentimento di profondo sconforto e dolore della comunità, con un messaggio sulla pagina social dell’ente: “Con profonda tristezza e dolore apprendiamo della prematura scomparsa del nostro concittadino Massimiliano Siniscalchi.

Un uomo generoso, disponibile con tutti e sempre pronto a tendere una mano. Ci stringiamo alla moglie, ai figli, alla madre e alla famiglia tutta”. Domenica alle dodici e trenta i funerali a Lauro.